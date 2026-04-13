Le PSG peut compter sur un renfort pour le match à Anfield

DD, KK et BB : Paris est au complet. Ce lundi matin, le PSG a annoncé sur ses réseaux sociaux les 22 joueurs convoqués pour le déplacement à Anfield. Absent depuis le 18 mars pour une blessure à la cheville, Bradley Barcola est bien présent pour affronter Liverpool et aider les siens en vue d’une qualification en demi-finales de la Ligue des champions.

Fabian Ruiz est toujours absent

Avant de retrouver une place sur le terrain et de déloger l’incontournable Zaïre-Emery, Fabian Ruiz devra déjà faire son retour dans le groupe du PSG. Toujours pas le cas pour l’Espagnol, qui manquera un nouveau match dans une saison tronquée par les blessures. Vingt-trois apparitions cette saison pour Ruiz, deux fois moins que la saison passée pour le joueur de la Roja.

Bien au chaud pour le Mondial.

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