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Une lueur d’espoir pour Liverpool ?

JF
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Une lueur d’espoir pour Liverpool ?

Et si la lumière venait d’un bambin ? Condamné à l’exploit à Anfield face au PSG après avoir été battu et baladé à Paris, Liverpool a peut-être gagné une raison de plus d’y croire depuis ce week-end et elle s’appelle Rio Ngumoha. Auteur de son deuxième but de la saison en championnat face à Fulham, son premier à domicile, le jeune ailier des Reds est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club à Anfield, à 17 ans et 225 jours, devançant désormais un certain Raheem Sterling.

Sur le banc au match aller, celui qui n’a disputé que trois petits bouts de matchs jusqu’ici pourrait bien être la surprise d’Arne Slot mardi soir. Si une titularisation paraît bien improbable, une entrée dans une fin de match à suspense aurait du sens, tant le numéro 73 ne semble pas impressionné par l’enjeu des rencontres qu’il dispute. Et quand on sait qu’Arne Slot a laissé Mohamed Salah sur le banc toute la première manche durant

Élu homme du match face aux Cottagers, il a au moins amené son manager à répondre à la question devant la presse : « Je pense qu’il est prêt (à commencer ce genre de match). La question est maintenant de savoir s’il peut le refaire deux jours plus tard. Ça c’est une autre question. Mais s’il peut jouer et performer à ce niveau ? Oui. Maintenant, c’est simplement quelqu’un que je peux choisir pour n’importe quel match, celui de mardi y compris. » Le technicien néerlandais a toutefois souligné qu’à son âge, enchaîner les rencontres d’une telle façon n’était pas forcément réaliste.

Pourtant, si Paris c’est le Brésil, alors Rio est peut-être son talon d’Achille.

Le conseil d’Eden Hazard à Mohamed Salah

JF

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