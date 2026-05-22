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Nice condamne les graves incidents en marge de la finale

EM
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Nice condamne les graves incidents en marge de la finale

C’était la moindre des choses. Au lendemain des incidents survenus dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi à Paris, en marge de la finale de la Coupe de France opposant Lens à Nice, le club azuréen a tenu à réagir via un communiqué, pour condamner les violences.

« Des comportements inacceptables »

« L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté les événements graves survenus hier soir à Paris. Le club considère que ces comportements sont absolument inacceptables et en totale contradiction avec les valeurs et principes qu’il défend au quotidien. »

Les dirigeants du Gym espèrent que « de tels faits ne se reproduisent plus » et rappellent qu’« une finale doit rester un moment de passion, de fête et de partage populaire, dans un climat de sécurité et de respect de tous ». Pour rappel, 65 personnes ont été interpellées, alors que la rixe a fait six blessés, dont un grièvement.

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EM

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