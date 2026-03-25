Jean-Michel Larqué déplore la disparition de Téléfoot

L’adieu aux larmes. Interrogé sur RMC mardi soir à propos de la disparition à la fin de la saison de Téléfoot sur les antennes de TF1, Jean-Michel Larqué qui a longtemps contribué à l’émission regrette cette décision.

Une lente agonie

« Téléfoot, ça fait partie de ma vie. J’assiste à une lente agonie, et assister à une lente agonie ça n’est jamais joyeux, on attend le dernier râle et il va venir très bientôt », a-t-il notamment déclaré. Celui qui a bercé les oreilles des amateurs de football a notamment fustigé les choix éditoriaux de TF1 ces dernières années : « TF1 a choisi de tourner le dos à ses meilleures audiences. Quand je travaillais à TF1, les vingt meilleures audiences de l’année étaient vingt matchs de football. On a tourné le dos à ça, on a lâché les droits qu’on avait pour acheter du rugby qui est plus porteur… On ne met plus en valeur ce football. Alors peut-être que le football ne le mérite pas non plus, mais je crois que c’est un choix éditorial catastrophique de la part de la chaîne qui perd régulièrement des parts d’audience de manière générale ».

💔 Jean-Michel Larqué : "Téléfoot fait partie de ma vie. C'est catastrophique, on a tourné le dos au football populaire. Vive Téléfoot. Le foot a changé, mais je crois que la télé aussi." pic.twitter.com/gp5PgMKTm6 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 24, 2026

Pour l’ancien chroniqueur de l’émission, le plus triste avec la fin du programme reste la fin d’une certaine vision du beautiful game : « On a tourné le dos à un football populaire. À l’époque, les documentaires du regretté Didier Roustan étaient de vrais chefs-d’œuvre. Quand il allait faire le portrait de Luis Fernandez déguisé en tigre… Il faisait des choses absolument magnifiques. On était sur tous les terrains. C’est un choix. Téléfoot se meurt, vive Téléfoot ». La grande messe footballistique du dimanche matin va désormais se transformer en messe sportive puisque ce sera désormais une émission multisports qui héritera de la case horaire.

Pour les plus nostalgiques, le programme continuera sur la plateforme TF1+.

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