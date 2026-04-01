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La police catalane ouvre une enquête après Espagne-Égypte

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La police catalane ouvre une enquête après Espagne-Égypte

No pasarán. À la suite des chants racistes et islamophobes entonnés lors du match amical opposant l’Espagne à l’Égypte au RCDE Stadium de l’Espanyol de Barcelone, la police catalane a annoncé l’ouverture d’une enquête. Alors que des supporters espagnols ont scandé en chœur « Qui ne saute pas n’est pas musulman ! » , la rencontre n’a pas été arrêtée. Un simple rappel à l’ordre est apparu sur les écrans géants de l’enceinte.

Pour les autorités de la région, les choses n’en resteront pas là : « Les insultes et les chants racistes nous font honte en tant que société, affirme Felix Bolaños, ministre de la Justice. L’extrême droite ne laissera pas un espace libre pour sa haine et ceux qui se taisent aujourd’hui seront complices. Nous continuons à travailler pour un pays tolérant et respectueux envers tous. »

Une honte pour le foot espagnol

Après le match, le sélectionneur Luis de la Fuente a parlé d’un « dégoût total et absolu face au moindre acte raciste ou xénophobe » avant d’ajouter ceci : « C’est intolérable. Il faut écarter ces personnes violentes de la société, ceux qui utilisent le football. » Ce mardi soir, la Fédération de football espagnol avait déjà annoncé « condamner tout acte de violence dans les stades » pour « s’associer au message d’un football contre le racisme ». 

Le chant minable et raciste des supporters espagnols face à l’Égypte

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