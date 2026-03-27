S’abonner au mag
  • International
  • Amical
  • Croatie-Colombie (2-1)

L’incroyable occasion ratée de Luis Suárez face à la Croatie

CT
11 Réactions
L’incroyable occasion ratée de Luis Suárez face à la Croatie

Un Pistolero maladroit. Défaite par la Croatie en match amical, ce jeudi soir (1-2), la Colombie a vu sa série de matchs sans défaite s’arrêter à neuf.

Les Cafeteros peuvent en vouloir à Luis Suárez, leur avant-centre. À la 28e minute de jeu, le joueur du Sporting ne se met pas en évidence de la meilleure manière. L’ancien buteur de l’OM est en position de marquer dans le but vide après un centre de Luis Díaz, mais le ballon file devant son pied gauche pour arriver jusqu’à un Daniel Muñoz, dont la tentative en angle fermé tape le poteau extérieur.

Un raté étonnant de la part de l’actuel meilleur buteur du championnat portugais (24 réalisations en 25 matchs), qui coûte cher à l’arrivée. Luis Suárez aura l’occasion de se racheter dès ce dimanche, date du duel Colombie-France, à Landover.

Comment gâcher un tap-in, épisode 2.

La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances
Logo de l'équipe RC Lens
Vers un boycott de Lens-PSG ?
  • Ligue 1
  • J29
  • Lens-PSG
Vers un boycott de Lens-PSG ?Lens–PSG aura-t-il lieu ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Vers un boycott de Lens-PSG ?

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.