L’incroyable occasion ratée de Luis Suárez face à la Croatie

Un Pistolero maladroit. Défaite par la Croatie en match amical, ce jeudi soir (1-2), la Colombie a vu sa série de matchs sans défaite s’arrêter à neuf.

Les Cafeteros peuvent en vouloir à Luis Suárez, leur avant-centre. À la 28e minute de jeu, le joueur du Sporting ne se met pas en évidence de la meilleure manière. L’ancien buteur de l’OM est en position de marquer dans le but vide après un centre de Luis Díaz, mais le ballon file devant son pied gauche pour arriver jusqu’à un Daniel Muñoz, dont la tentative en angle fermé tape le poteau extérieur.

Luis Suárez misses a WIDE OPEN GOAL 😳 He could not have gotten that more wrong 👀 pic.twitter.com/CTiN0TD0dM — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 27, 2026

Un raté étonnant de la part de l’actuel meilleur buteur du championnat portugais (24 réalisations en 25 matchs), qui coûte cher à l’arrivée. Luis Suárez aura l’occasion de se racheter dès ce dimanche, date du duel Colombie-France, à Landover.

Comment gâcher un tap-in, épisode 2.

La Colombie défaite avant d’affronter les Bleus