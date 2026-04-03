Une star colombienne hospitalisée après le match contre les Bleus

Coup de chaud pour James. Sorti à l’heure de jeu lors de la victoire française sur la Colombie en amical dimanche dernier, James Rodríguez a passé les trois jours suivants à l’hôpital. La raison : une déshydratation sévère qui n’aurait, selon un communiqué de la fédération colombienne, apparemment « aucun lien avec le sport ». Le numéro 10 des Cafeteros a été placé sous surveillance à titre préventif pendant 72h.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱 𝗱𝗲 𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗴𝘂𝗲𝘇 🔗 https://t.co/DTXkRkwSoK pic.twitter.com/yYFMmp2pgb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) April 2, 2026

Un risque pour cet été ?

Toujours selon ce même communiqué, le rapport médical informe d’une « évolution favorable et une amélioration constante », de son état de santé. Une grosse mésaventure pour James, qui soulève une interrogation : est-ce que cette hospitalisation pour déshydratation est vraiment dissociée de facteurs sportifs, sachant que le joueur a joué un match de foot sous un soleil de plomb la veille ?

Cela pose également la question de la santé des joueurs qui disputeront le Mondial américain cet été, et qui seront forcément exposés à de fortes températures et à des horaires où le soleil ne laisse plus vraiment d’ombre (d’autant plus dans les stades qui n’ont pas de toit, comme le MetLife Stadium de New York).

Pas si con, finalement, ces matchs à 4 heures du mat’.

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