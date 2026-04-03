S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Liverpool privé de son gardien contre le PSG

AR
15 Réactions
Liverpool privé de son gardien contre le PSG

La muraille s’effondre. Les jours peuvent se compter désormais sur les doigts d’une seule main avant le premier duel entre Liverpool et le PSG. Manque de chance pour les Reds : leur gardien fétiche Alisson, victime d’une blessure musculaire, est annoncé forfait pour les deux rencontres de C1.

Isak, Salah et Frimpong sont prêts

Le portier avait déjà manqué la défaite contre Brighton début mars, malgré son repos pendant la trêve. « Il sera absent un peu plus longtemps que prévu. Vers la fin de la saison, nous nous attendons à ce qu’il soit de nouveau en forme », explique Arne Slot en conférence de presse ce vendredi.

Les Reds peuvent toujours compter sur le revenant Alexander Isak. Son coach l’a confirmé : il sera bien de la partie contre le PSG. Le Suédois s’est entraîné et pourrait reprendre le chemin des terrains dès ce week-end. Salah et Frimpong, aussi remis de leurs blessures, feront certainement leur entrée face à Manchester City samedi.

En route vers une nouvelle confrontation iconique.

Pas de revanche face au PSG pour Hugo Ekitiké

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez PSG-Toulouse (3-1)
Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.