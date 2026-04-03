Liverpool privé de son gardien contre le PSG

La muraille s’effondre. Les jours peuvent se compter désormais sur les doigts d’une seule main avant le premier duel entre Liverpool et le PSG. Manque de chance pour les Reds : leur gardien fétiche Alisson, victime d’une blessure musculaire, est annoncé forfait pour les deux rencontres de C1.

Isak, Salah et Frimpong sont prêts

Le portier avait déjà manqué la défaite contre Brighton début mars, malgré son repos pendant la trêve. « Il sera absent un peu plus longtemps que prévu. Vers la fin de la saison, nous nous attendons à ce qu’il soit de nouveau en forme », explique Arne Slot en conférence de presse ce vendredi.

Les Reds peuvent toujours compter sur le revenant Alexander Isak. Son coach l’a confirmé : il sera bien de la partie contre le PSG. Le Suédois s’est entraîné et pourrait reprendre le chemin des terrains dès ce week-end. Salah et Frimpong, aussi remis de leurs blessures, feront certainement leur entrée face à Manchester City samedi.

En route vers une nouvelle confrontation iconique.

Pas de revanche face au PSG pour Hugo Ekitiké