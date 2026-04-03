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Christophe Galtier a refusé l’OM

TC
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Christophe Galtier a refusé l’OM

Un Marseillais à Paris ou un Parisien à Marseille ? Dans une interview accordée au Figaro, Christophe Galtier, ancien entraîneur du PSG, a évoqué des contacts avec l’OM, seulement quelque temps après son départ de la capitale.

Le mauvais timing pour l’OM

« Évidemment, je suis né à Marseille, j’ai joué à l’OM… Ça aurait pu se faire, mais cela ne s’est pas fait pour une histoire de timing, raconte Galette. J’ai été sollicité par l’OM après Paris, j’ai préféré dire non. » Une décision qu’il explique notamment par les accusations de harcèlement moral et de discrimination qui l’avaient conduit au tribunal.

Exilé à Neom depuis l’été dernier, Galtier ne ferme pas pour autant la porte à un avenir près du Vieux-Port. « Est-ce que ça se représentera ? Je ne sais pas… » Dans un contexte plus qu’instable à la Commanderie, rien ne semble impossible.

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TC

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