Habib Beye admettrait-il que le jeu de l’OM est chiant à mourir ?

Habib taille. Après la trêve internationale, l’OM s’apprête à lutter pour conforter sa troisième place sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche. D’un côté, Habib Beye semble tout content de retrouver ses gars pour ce défi. D’un autre, le bonhomme à lunettes s’est montré insatisfait de ce qu’ils ont fichu ces derniers temps le cuir entre les pieds.

« J’ai porté l’attention sur la qualité de jeu, car je ne suis pas satisfait de notre production récente, admet l’ancien du Red Star. Il faut qu’on arrive à être plus justes techniquement, plus stables. On a cherché une notion de plaisir, l’échange, des connexions techniques, en donnant plus d’importance à des joueurs qu’on a moins vus dans le onze. […] Je trouve qu’on n’est pas assez menaçants dans la profondeur, qu’on ne pèse pas assez sur l’adversaire dans la répétition des attaques placées. »

Le beau jeu pour la gagne

Beye a un rêve : bien jouer. Eh oui, car à part les cas Mason Greenwood et Igor Paixão, le technicien de l’OM déplore un manque de justesse dans le geste chez ses joueurs.

« J’aimerais que mon équipe soit capable de constamment mettre en danger l’adversaire, comme sur les 30 minutes contre Lyon, explique le tacticien phocéen. Contre Lille, cela n’a pas été assez le cas. On a beaucoup trop de déchet, peu de continuité. On ne peut pas non plus dépendre que de Mason (Greenwood) ou d’Igor (Paixão). On essaye donc de travailler la complémentarité de notre animation et d’optimiser le jeu pour avoir un meilleur visage avec le ballon. »

Qu’on ne regrette pas que Christophe Galtier ne soit pas venu.

Christophe Galtier a refusé l’OM