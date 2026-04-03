S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J28
  • Monaco-OM

Habib Beye admettrait-il que le jeu de l’OM est chiant à mourir ?

SW
11 Réactions
Habib Beye admettrait-il que le jeu de l’OM est chiant à mourir ?

Habib taille. Après la trêve internationale, l’OM s’apprête à lutter pour conforter sa troisième place sur la pelouse de l’AS Monaco dimanche. D’un côté, Habib Beye semble tout content de retrouver ses gars pour ce défi. D’un autre, le bonhomme à lunettes s’est montré insatisfait de ce qu’ils ont fichu ces derniers temps le cuir entre les pieds.

« J’ai porté l’attention sur la qualité de jeu, car je ne suis pas satisfait de notre production récente, admet l’ancien du Red Star. Il faut qu’on arrive à être plus justes techniquement, plus stables. On a cherché une notion de plaisir, l’échange, des connexions techniques, en donnant plus d’importance à des joueurs qu’on a moins vus dans le onze. […] Je trouve qu’on n’est pas assez menaçants dans la profondeur, qu’on ne pèse pas assez sur l’adversaire dans la répétition des attaques placées.  »

Le beau jeu pour la gagne

Beye a un rêve : bien jouer. Eh oui, car à part les cas Mason Greenwood et Igor Paixão, le technicien de l’OM déplore un manque de justesse dans le geste chez ses joueurs.

« J’aimerais que mon équipe soit capable de constamment mettre en danger l’adversaire, comme sur les 30 minutes contre Lyon, explique le tacticien phocéen. Contre Lille, cela n’a pas été assez le cas. On a beaucoup trop de déchet, peu de continuité. On ne peut pas non plus dépendre que de Mason (Greenwood) ou d’Igor (Paixão). On essaye donc de travailler la complémentarité de notre animation et d’optimiser le jeu pour avoir un meilleur visage avec le ballon. »

Qu’on ne regrette pas que Christophe Galtier ne soit pas venu.

Christophe Galtier a refusé l’OM

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
cdm-removebg-preview
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
January 28, 2026, Lisbon, Lisbon, Portugal: Anatoliy Trubin of SL Benfica celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on January 28, 2026 in Lisbon, Portugal. (Credit Image: © Irina R. Hipolito/AFP7 via ZUMA Press Wire) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Le XI des joueurs qui vont rater le Mondial

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

31
Revivez PSG-Toulouse (3-1)
Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Revivez PSG-Toulouse (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.