La stat’ qui montre que Rodez est actuellement la meilleure équipe d’Europe

Qui aurait pu anticiper le fait que le stade Paul-Lignon soit la dernière forteresse imprenable d’Europe en 2026 ? Et c’est pourtant bien le cas. Plus battu en championnat depuis 14 matchs, Rodez est la dernière équipe des cinq grands championnats européens (deuxièmes divisions comprises) invaincue en 2026. Depuis le 1er janvier dernier, les Ruthénois restent sur six victoires et cinq nuls. Et preuve de leur bonne forme : leur solidité défensive, avec moins d’un but par match encaissé (10 buts en 11 matchs).

Après un début de saison très moyen, le RAF est sur une allure d’équipe de haut de tableau. Avant son déplacement ce vendredi soir à Dunkerque, Rodez est sixième de Ligue 2, à deux points seulement de la première place de barragiste occupée par Reims. Cette forme digne d’un top 3 de son championnat donne une aura particulière à cette équipe, en sachant que la statistique concerne non pas cinq mais dix championnats, comme elle comprend aussi les D2.

La surprise de la fin de saison en Ligue 2 ?

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