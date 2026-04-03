Le clin d’œil sympa prévu par les joueurs de Strasbourg en soutien à Panichelli

Bel esprit d’équipe. Blessé avec l’Argentine et absent pour le reste de la saison, Joaquín Panichelli devait normalement arborer ce samedi le patch de meilleur buteur du championnat. Son doublé le 22 mars dernier à Nantes (2-3) lui avait permis de reprendre la tête du classement des meilleurs buteurs, avec 16 buts. La blessure l’empêchant d’honorer ce patch, ce sont finalement tous les joueurs du RC Strasbourg qui l’auront sur leur manche ce samedi, à domicile contre Nice.

Une manière sympathique d’apporter leur soutien à leur coéquipier, qui entame un long processus de guérison qui devrait lui prendre toute l’année civile. Le port de ce patch, exclusivement réservé au joueur concerné, est permis exceptionnellement en accord avec la LFP. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Joaquín Panichelli se fait les croisés. Deux ans plus tôt, il avait subi la même blessure à l’autre genou (le gauche) pendant la préparation estivale.

Une jolie marque de soutien.

Strasbourg a perdu son meilleur élément cette nuit