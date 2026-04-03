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Marcos Llorente tente un déguisement que personne ne devinera

TJ
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Marcos Llorente tente un déguisement que personne ne devinera

Une nouvelle pièce dans la machine. Grand adepte des théories du complot comme les chemtrails, Marcos Llorente a encore frappé. Ce jeudi, sur ses réseaux sociaux, le milieu de l’Atlético a publié une photo de lui… déguisé en bouteille de crème solaire ! La raison : prévenir sur ses supposés dangers, expliquant qu’elle est une « protection totale contre votre biologie » et « bloque la vitamine D depuis 1985 ».

Plutôt que de s’enduire de crème dès que l’on est en plein cagnard, Llorente nous recommande toute une série d’alternatives via une liste imprimée sur le dos de son déguisement, nommée explicitement : « Vraies alternatives, celles que ta grand-mère connaît déjà. » 

Dans celles-ci, il recommande de tout simplement s’exposer au soleil le plus possible, tout en se mettant à l’ombre quand la chaleur devient insupportable, porter des vêtements, manger sain et boire beaucoup d’eau. Si cette liste semble sortie tout droit de ChatGPT, Llorente se distingue une fois de plus pour ses prises de position complotistes, et sa méfiance envers les produits pharmaceutiques.

On pourrait lui offrir un abonnement premium, comme pour les médecins du Real.

Kylian Mbappé loin devant Lamine Yamal !

TJ

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