Les médecins du Real Madrid demanderaient conseil à une IA gratuite

La vengeance est un plat qui se mange froid. Nutritionniste spécialisée dans le sport, Itziar Gonzalez a très mal vécu la fin de sa collaboration avec le Real Madrid. Engagée par le club pour améliorer la nutrition des joueurs, Gonzalez a dû faire face aux nombreuses hostilités des équipes médicales, qui auraient tout simplement dit aux joueurs de ne pas l’écouter pendant son temps passé au club et fait subir un lot d’humiliations. Au final, elle avait été remerciée l’année dernière et avait porté plainte en décembre dernier pour faire entendre sa voix.

Et ce mardi, elle a justement eu une occasion rêvée de se faire entendre, avec la gestion bancale de la blessure de Kylian Mbappé, finalement parti se soigner à Paris auprès du docteur Bertrand Sonnery-Cottet, et la rumeur selon laquelle le staff médical du Real aurait ausculté le mauvais genou du capitaine de l’équipe de France. « Merci, Kylian. Espérons qu’on trouvera des personnes compétentes et bien formées, plutôt que des narcissiques ignorants qui ont obtenu leur poste grâce à leurs relations et qui ne font que nuire aux jeunes. »

Le staff du Real sur ChatGPT ?

Très remontée face à son ancien club, qui aurait constamment rejeté les consignes qu’elle a tenté de mettre en place à Valdebebas (comme enlever les viennoiseries au petit dej’), Gonzalez a décidé d’afficher ses collègues en disant que leur expertise se basait… sur les conseils de l’IA ! « C’est très simple de m’humilier face à des personnes qui travaillent juste ici pour être amis. La pire chose, c’est qu’ils soient encore là. Même si je ne sais pas ce qui est le pire : ça, ou le fait qu’ils prescrivent des compléments alimentaires en se basant sur des résultats gratuits de ChatGPT. »

🚨 BREAKING: Real Madrid’s former nutrition specialist Itziar González implying that Real Madrid’s medical staff use ChatGPT to give supplements to the players. pic.twitter.com/9FYcTgkUuk — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 24, 2026

Laisser faire l’IA et voir les joueurs du Real tous les jours au taf : le rêve finalement.

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