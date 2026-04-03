Álvaro Arbeloa appelle à ne pas généraliser sur le racisme en Espagne

Le paradoxe espagnol. Alors que le pays de Cervantes fait face à de nouveaux tourments à la suite des chants racistes et islamophobes survenus lors d’Espagne-Égypte, Álvaro Arbeloa a condamné ce qui s’est passé tout en appelant à ne pas en faire des généralités.

« L’Espagne n’est pas un pays raciste, et si elle l’était, nous aurions un problème dans tous les stades, tous les week-ends, explique le coach à la barbe bien taillée. Nous n’allons pas changer notre discours. Je continue de penser la même chose, à savoir qu’il faut éradiquer tout type d’attitude raciste dans les stades et dans la société. C’est quelque chose que je continuerai à défendre et à penser, peu importe qui est concerné et où cela se passe. »

L’Espagne, un pays d’avancées sociales

L’entraîneur madrilène s’est montré particulièrement touché par la situation, défendant son Espagne de toujours. Malgré les actes de racisme qui ternissent son image, c’est un pays réputé pour ses avancées sociales en raison de politiques ambitieuses en matière d’égalité de genre (lois contre les violences faites aux femmes, congés parentaux égalitaires) et de protection sociale (santé universelle, revenu minimum vital).

Pour continuer à progresser, Arbeloa appelle à poursuivre le combat contre le racisme : « À ce sujet, l’Espagne, en tant que pays, doit continuer à lutter pour éradiquer ces types d’attitudes. Nous sommes un grand pays, très tolérant. Ce qui se passe généralement dans ce type de cas, c’est que nous avons tendance à généraliser, mais nous devons poursuivre la lutte avec la même force pour continuer à éliminer ces attitudes dans les stades et dans la société espagnole. »

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