Un documentaire sur Ronaldinho envoie Neymar à la retraite

Est-ce que c’est totalement faux ? C’est un drôle de détail qui a retenu l’attention de ceux qui ont visionné les extraits de la série Netflix sur l’histoire de Ronaldinho, dont les trois premiers épisodes sortent le 16 avril prochain. Dans cette bande-annonce, on aperçoit des grands noms se succéder et parler de ce que représentait Ronnie : Lionel Messi, Ronaldo, Cafu et Neymar.

Netflix portrayed Neymar as a former football player in Ronaldinho's new documentary pic.twitter.com/fFZGS4B07f — Total Football (@TotalFootball) April 3, 2026

« Ancien joueur brésilien »

Concernant ce dernier, les réalisateurs du reportage ont fait le choix (si ce n’est pas une boulette) de nommer l’actuel joueur de Santos comme un « ancien joueur brésilien ». Un peu hâtif, pour un joueur certes en manque de rythme, qui n’a plus été sélectionné avec le Brésil depuis presque trois ans, mais qui reste bien actif à 34 ans et engagé avec le club de Santos.

C’est en tout cas un détail qui ne fait pas très bonne pub à Neymar, lui qui espère faire partie de la liste du Brésil pour le Mondial nord-américain cet été, et qui a récemment été ghosté par le sélectionneur Carlo Ancelotti. Scénario moins probable : la bande-annonce du documentaire de Ronaldinho anticipe peut-être une retraite internationale de la part de Neymar, mais ce scénario paraît très étonnant à seulement deux mois du Mondial.

On peut quand même se consoler en voyant cette belle passe dé.

Fantastic assist from Neymar 👑 pic.twitter.com/V1Taz0yaUv — MSN (@veetunes_x) April 2, 2026

Neymar est très touché par les critiques à son égard