Neymar est très touché par les critiques à son égard

YouTube, c’est aussi YouPsy. Sur le réseau social au logo rouge, Neymar a lâché ses vérités à propos de la façon dont il vit les critiques et les ragots à son sujet à la suite de son projet de revenir avec le Brésil pour la prochaine Coupe du monde. Surprise : le bonhomme en souffre.

Dans le vlog en question, l’ancien Parisien se prend en photo en sirotant un remontant et explique : « Si je poste cette photo, ils vont dire que je suis en vacances. Sérieusement, je suis contrarié de voir qu’il y a des gens qui ne m’aiment pas. J’ai déjà fait beaucoup d’erreurs et j’en ferai certainement beaucoup d’autres. Je l’admets, c’est la vie. »

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Une vraie souffrance pour le Ney

En ce moment, le Brésilien vit les montagnes russes entre son retour sur les pelouses avec Santos et sa non-convocation avec la Seleção. « Je ressens la même chose que vous : je souffre aussi, j’ai mal… » avoue-t-il. Casquette à l’envers, boucles d’oreilles et piercings de sortie, le Ney confie qu’il veut tout donner sur le terrain, mais qu’il est très difficile de jouer en sachant qu’une grosse blessure lui prend au nez. Eh oui, les gens en ont fait des caisses, racontant que l’ancien gamin du Barça était bon à foutre au placard, et c’est presque cette défiance qui le blesse le plus.

Bientôt de quoi faire frémir le sourcil de Carlo Ancelotti ?

L’ancienne cuisinière de Neymar nie avoir porté plainte contre lui