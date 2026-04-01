Une révolution arbitrale lors de PSG-Toulouse ?

Après tant d’années, de demandes et de combats… Réclamée par beaucoup de supporters depuis de nombreuses saisons, la sonorisation des arbitres de Ligue 1 va être testée dès ce vendredi soir au Parc des Princes à l’occasion du match d’ouverture de la 28e journée entre le PSG et Toulouse. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi Radio France, qui a interrogé Antony Gautier, le directeur technique national de l’arbitrage.

Plusieurs cas d’explication possibles

L’expérimentation de cette innovation, qui est née dans une « démarche pédagogique », sera donc testée pour la première fois par Eric Wattelier, arbitre principal de ce match. Ce dernier aura notamment « la possibilité d’expliquer publiquement » sa décision « après avoir eu recours à un visionnage des images au bord du terrain » ou encore en cas d’interruption « prolongée », a expliqué Antony Gautier en précisant que les arbitres ont été formés depuis mars 2024.

Comment on va pouvoir être de mauvaise foi devant les matchs maintenant ?

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