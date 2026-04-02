Un invité de marque pour PSG-Toulouse

Bonjour M’sieur l’maire. Pour la première fois depuis 2022, Nasser al-Khelaïfi aura un voisin de droite lors de la rencontre entre le PSG et Toulouse, ce vendredi soir au Parc des Princes. Selon Le Parisien, le nouveau maire de la capitale Emmanuel Grégoire devrait occuper la place laissée vide par sa prédécesseuse Anne Hidalgo.

Une volonté de renouer le dialogue

Promesse de campagne d’Emmanuel Grégoire lors de sa course pour la mairie de Paris, la réouverture des négociations avec les derniers vainqueurs de la Ligue des champions concernant la vente du stade avait été évoquée par le principal intéressé lundi, au micro de France Info.

Bref, personne ne sait si les Parisiens évolueront au Parc des Princes la saison prochaine, mais au moins, si le match contre Toulouse est un peu chiant chiant, Nasser al-Khelaïfi aura une épaule sur laquelle dormir. Pas certains que le président de beIN fermera les yeux lors du match aller contre Liverpool mercredi prochain. Le maire parisien devrait également être présent.

Croqueur.

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