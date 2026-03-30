Emmanuel Grégoire souhaite acter la vente du Parc des Princes avant la fin de l'été

Quel feuilleton est le plus lassant : Plus belle la vie, Demain nous appartient ou La vente du Parc ? Il semblerait qu‘Emmanuel Grégoire nous ait donné un indice lors de la matinale de Franceinfo ce lundi. Élu maire de Paris dimanche dernier, le socialiste a exprimé le souhait de reprendre les négociations avec le PSG et les terminer d’ici peu pour boucler le dossier de la vente du Parc des Princes.

Pour rappel, le Parc des Princes appartient à la Ville de Paris, qui refuse de le vendre au club des champions d’Europe 2025 qui voudrait en devenir propriétaire pour financer sa modernisation. Face à ce blocage, le PSG menace de quitter le stade et envisage de construire une nouvelle enceinte en dehors de Paris, ce qui crée un conflit politique et économique entre la mairie et le club. Ce fan du PSG et du RC Lens a ainsi déclaré vouloir « clôturer les discussions au plus tard à la fin de l’été ».

Une utilisation de l’argent public à revoir selon Grégoire

« Je veux très vite réengager les discussions et j’en saisirai le Conseil de Paris lors de celui exceptionnel de mi-avril, a expliqué l’édile. Je veux dire que nous avons un attachement à notre club qui est immense et que nous souhaitons qu’il reste à Paris et donc réunir les conditions pour qu’il reste, c’est pourquoi à titre personnel j’ai dit que j’étais favorable à la vente. »

Mais le bonhomme ne veut pas faire n’importe quoi non plus, dézinguant l’idée d’utiliser l’argent public pour construire un nouveau stade et insistant le fait que ce serait au club de réaliser l’ensemble des travaux : « On peut mettre l’argent à des endroits plus utiles. L’intégralité de la vente du Parc des Princes serait affectée à la création de nouveaux équipements sportifs et à l’entretien des actuels, et à la création d’espaces verts. »

La pelouse d’un stade, ça compte comme espace vert ?

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