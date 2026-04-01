Lamine Yamal déplore les chants racistes pendant Espagne-Égypte

Talentueux, sur et en dehors du terrain. Alors que des chants racistes et islamophobes ont été entendus lors de la rencontre entre l’Espagne et l’Égypte, Lamine Yamal s’est exprimé dans une publication sur son compte Instagram.

Yamal contre les ignorants

« Je suis musulman, alhamdulillah. Hier, au stade, on a entendu le chant “Celui qui ne saute pas est musulman.” Je sais que cela s’adressait à l’équipe adverse et que ce n’était pas une attaque personnelle contre moi, mais en tant que musulman, cela reste un manque de respect et quelque chose d’intolérable, écrit le prodige du Barça. Je sais que tous les supporters ne sont pas comme ça, mais à ceux qui chantent ce genre de choses : se moquer d’une religion sur un terrain de foot vous fait passer pour des personnes ignorantes et racistes. Le football est fait pour s’amuser et encourager son équipe, pas pour manquer de respect aux gens à cause de ce qu’ils sont ou de ce en quoi ils croient. Cela dit, merci à ceux qui sont venus nous encourager, on se reverra à la Coupe du monde. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

Fils d’un papa marocain et d’une maman équato-guinéenne, Yamal est apparu particulièrement touché au terme de la rencontre face à l’Égypte disputé au RCDE Stadium de Barcelone.

Depuis ses débuts très jeune dans le football professionnel, il a déjà été à plusieurs reprises touché par du racisme et de l’islamophobie. Insultes pendant un Clásico, cible numéro un sur les réseaux sociaux, le Barcelonais n’en est malheureusement pas à sa première mauvaise expérience.

Lamine 1-0 Racistes.

Le Premier ministre espagnol dénonce à son tour les chants racistes durant Espagne-Égypte