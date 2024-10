Lamine Yamal victime d’insultes racistes durant le Clásico

Encore et encore…

La lutte contre le racisme dans les tribunes espagnoles est loin d’être gagnée. Une fois de plus, certains idiots n’ont pas trouvé mieux à faire durant le Clásico de ce samedi soir que de lâcher des insultes racistes à l’encontre de Lamine Yamal. Plusieurs vidéos ont été publiées sur X, à l’image de celles ci-dessous, où l’on ne peut que s’offusquer de voir à quel point l’impunité est toujours aussi présente dans les tribunes. « Putain de noir ! Putain d’arabe ! » ou encore « Va faire la manche au feu rouge ! » a-t-on pu entendre sur certaines vidéos.

🚨ALERTA XENÓFOBA EN EL SANTIAGO BERNABÉU🚨 Seguidores del Real Madrid gritan“a vender pañuelos a los semáforos” y “MENA de mierd*” a Lamine Yamal. Hasta cuando se va a permitir hacer insultos xenófobos y racistas impunemente en el Bernabéu? Vergüenza @Tebasjavier @LaLiga pic.twitter.com/W53QXpbTw4 — Luchetti (@sir_lucho) October 27, 2024

Dans un communiqué, le Real a « regretté profondément les insultes proférées par quelques supporters » et annoncé avoir « ouvert une enquête afin de localiser et d’identifier les auteurs de ces insultes déplorables et méprisables, de sorte que des mesures disciplinaires et judiciaires appropriées puissent être prises. » Réaction rapide aussi de La Liga, qui déclare, dans un communiqué également, qu’elle « signalera immédiatement les insultes et les gestes racistes reçus par les joueurs du FC Barcelone à la section haine de la brigade d’information de la police nationale, en informant le procureur de l’unité des délits de haine et de discrimination du bureau du procureur général de l’État. »

Et prononcer des interdictions de stade à vie, c’est possible ?

Les hors-jeu de Mbappé régalent Twitter !