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Le Bayern écarte Manchester United et file en demies

LL
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Le Bayern écarte Manchester United et file en demies

Bayern 2-1 Manchester United

Buts : Viggosdottir (81e) et Dallmann (84e) pour les Bavaroises // Malard (11e) pour les Mancuniennes 

Et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. Déjà victorieux 3-2 au match aller en Angleterre, le Bayern Munich a renversé Manchester United lors du quart de finale retour de Ligue des championnes (2-1) pour rejoindre le dernier carré. Les Allemandes ont pourtant rapidement été menées à l’Allianz Arena de Munich. Après seulement onze minutes de jeu, la Française Melvine Malard a remis les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux matchs (0-2, 11e) en ouvrant le score pour le club anglais dans les buts vides adverses sur une sortie manquée de la gardienne.

Mais alors que la prolongation se profilait, les Mancuniennes ont craqué deux fois en fin de match. Deux fois sur un corner. D’abord lorsque la tête puissante de Glodis Viggosdottir n’a pas pu être bien repoussée par la gardienne anglaise (1-1, 81e) avant que le but du 5-3 (score cumulé) inscrit par Linda Dallmann, sur une frappe au point de penalty, ne mette fin à tout espoir des Anglaises (2-1, 84e).

Un déplacement sûrement moins pluvieux en demi-finales pour le Bayern : direction l’Espagne, soit le Real soit le Barça.

Le Bayern sort vainqueur d’un duel animé contre Manchester United

LL

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