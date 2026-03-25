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Le Bayern sort vainqueur d’un duel animé contre Manchester United

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Le Bayern sort vainqueur d’un duel animé contre Manchester United

  Manchester United 2-3 Bayern

Buts : Le Tissier (24e), Lundkvist (75e) pour les Mancuniennes // Harder (2e, 71e), Tanikawa (84e) pour les Bavaroises 

Aux forceps. En quarts de finale allers de Ligue des champions féminine, le Bayern Munich a réussi à se défaire de Manchester United (2-3) et prend déjà une petite option pour les demies avec cette victoire en Angleterre. Les Bavaroises ont mené trois fois, se sont fait reprendre à deux reprises, mais ont finalement réussi à écarter définitivement leurs adversaires en fin de match.

L’entame avait parfaitement commencé pour les Allemandes, avec une ouverture du score très rapide de Pernille Harder (0-1, 2e). Après une égalisation de Maya Le Tissier (1-1, 24e), la Danoise a remis les siennes devant au terme d’un contre parfait mené par Momoko Tanikawa (1-2, 71e). Dans la foulée, Hanna Lundkvist a de nouveau égalisé (2-2, 75e), pensant que cela suffirait, mais c’était compter sans une belle frappe enroulée de Tanikawa (2-3, 84e) scellant définitivement la victoire.

Manchester United devra try Harder la semaine prochaine.

Manchester United recrute au Bayern Munich

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