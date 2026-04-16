Même en dehors des terrains, le PSG est injouable

Édith Piaf voyait la vie en rose ? Le PSG aussi. Qualifié pour la troisième saison de rang en demi-finales de la Ligue des champions, le club de la capitale va vivre une fin de saison excitante. Si tout va bien sur le pré, c’est aussi le cas en interne. À tel point que les dirigeants parisiens travaillent sur plusieurs prolongations de contrat en même temps.

Les récompenses vont pleuvoir au PSG

D’après les informations de RMC Sport ce jeudi, les négociations avancent dans le bon sens pour prolonger Luis Enrique de trois ans, soit jusqu’en juin 2030. Avec évidemment une revalorisation salariale très juteuse à la clé.

Disparu des terrains depuis bientôt trois mois, Fabián Ruiz n’est pas mort, non. La prolongation d’un an (et une année en option) du milieu espagnol a même été bouclée. Il pourra rester à squatter l’infirmerie au moins jusqu’en 2028. Plus étonnant encore, les négociations pour Lucas Beraldo – reconverti milieu de terrain ces dernières semaines – sont avancées pour étendre son bail jusqu’en 2030.

En même temps, les Rouge et Bleu travaillent toujours sur la prolongation du Ballon d’or Ousmane Dembélé, de Bradley Barcola, Senny Mayulu, Wilian Pacho et João Neves.

On ne change pas une équipe qui gagne, c’est ça ?

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