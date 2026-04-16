La règle Memphis arrive en Argentine. La Direction nationale de l’arbitrage en Argentine a pris une curieuse décision ce mercredi : les joueurs évoluant dans les compétitions argentines ont dorénavant l’interdiction… de poser les deux pieds sur le ballon, sous peine de recevoir un carton jaune, et d’offrir un coup franc indirect à l’équipe adverse. Cet épisode rappelle bien sûr celui de la paradinha de Memphis Depay qui avait agité le foot brésilien.

📝 Comunicado de la Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje. pic.twitter.com/dZsLjhb3W1 — arbitrajeAFA (@ArbitrajeAFA) April 15, 2026

La peur de la blessure et des altercations

La décision a été prise à la suite de la polémique suscitée par l’utilisation de ce geste par Julián Palacios, joueur de l’Unión de Santa Fe, lors du match de championnat contre Estudiantes à La Plata le 14 avril dernier.

Cette technique « perturbe le bon déroulement des matchs », selon la Direction de l’arbitrage. « En plus du risque de blessure pour le joueur lui-même, cette action engendre des altercations durant les rencontres », souligne la structure.

Ce n’est pas un poisson d’avril.

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