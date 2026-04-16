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L’ASSE fait parler d’elle un soir de Ligue des champions

VM
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L’ASSE fait parler d’elle un soir de Ligue des champions

Retour vers le futur, ou plutôt vers le passé. Ce mercredi soir, on a pris la DeLorean et remonté le temps. Le nom de l’ASSE évoqué un soir de Ligue des champions, cela n’était plus arrivé depuis une éternité. À l’occasion du quart de finale retour de la plus belle des compétitions de clubs, remporté par le Bayern Munich face au Real Madrid (4-3), les supporters bavarois ont apporté leur soutien en tribune à leurs homologues stéphanois.

En français dans le texte

On joue la 67e minute de jeu, le choc entre Roten et Merengues a pris une dimension folle. Puis la journaliste de bord de terrain de Canal + Margot Dumont surgit. « Il y a eu une petite banderole en français de la part des supporters bavarois en soutien aux ultras français », rapporte-t-elle. Cette banderole ? « La passion ne se dissout pas, soutien aux ultras français ».

Dimanche dernier, même les supporters lyonnais avaient apporté leur soutien à leurs supporters rivaux lors de la rencontre entre l’OL et Lorient (2-0) : « Non à la dissolution des groupes stéphanois ». Ces derniers jours, la menace d’une dissolution des groupes ultras de l’AS Saint-Étienne – les Magic Fans et les Green Angels – a refait surface, portée par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Un soutien au goût de mai 1976. Mais cette fois, pas de poteaux carrés ni de Jean-Michel Larqué.

Les supporters lyonnais soutiennent les ultras stéphanois

VM

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