Booba nargue les Mbappé avec des vannes de maraîcher

Ça ne vole pas haut comme trois pommes… L’élimination du Real Madrid en quarts de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich en satisfait plus d’un. Les supporters du Barça, par exemple, heureux de voir leur ennemi juré ne pas passer de tour de plus qu’eux, mais également le rappeur Booba qui, lui, déteste tout simplement Kylian Mbappé…

« Haut comme trois pommes, Mbappé ne sera jamais champion. Haut comme trois pommes, Mbappé la malédiction. Wilfried sa grosse tête d’oignon, nanana la sorcière », chante sur ses réseaux le rappeur qui, on le rappelle, fêtera ses 50 ans en décembre prochain.

Booba tacle Mbappé "Mbappé ne sera jamais champion" 😂 pic.twitter.com/xhlKZJm9Pr — Lovro GloGang  🇭🇷 (@L0VR0DuGloGang) April 15, 2026

Toucher où ça fait mal

Coutumier de ce genre d’attaque personnelle, B2O touche cette fois à la « malédiction de Mbappé ». En effet, à 27 ans, le Français n’a toujours pas gagné de coupe aux grandes oreilles et, lorsqu’il a quitté le Paris Saint-Germain, ce dernier a remporté la première Ligue des champions de son histoire. La poisse pour Mbappé qui, si on enlève la Coupe intercontinentale de la FIFA et la Supercoupe de l’UEFA qui, disons-le, ne sont pas des trophées majeurs, enchaînera certainement sa deuxième saison blanche avec la Maison-Blanche.

En revanche, depuis quand les oignons font des pommes ?

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