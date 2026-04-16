Bernardo Silva va dire au revoir à Manchester City

La Premier League perd ses techniciens. Après l’annonce du départ en fin de saison de Mohamed Salah il y a quelques semaines, c’est au tour de Bernardo Silva de quitter Manchester City cet été. C’est ce que le Portugais et son club ont annoncé par le biais d’un communiqué publié sur le site du club et relayé sur les réseaux sociaux.

« Ce club m’a offert bien plus que cela, bien plus que je n’aurais jamais osé espérer. Ce que nous avons gagné et accompli ensemble restera à jamais gravé dans mon cœur », voilà les mots du Portugais.

Bernardo Silva confirms he will leave Manchester City at the end of the season via his social media. pic.twitter.com/wAyNEmDJaJ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 16, 2026

Une réussite de longue durée

C’est un amour de longue durée qui touche à sa fin. Neuf ans déjà que Bernardo Silva a quitté Monaco pour rejoindre l’Angleterre. Depuis, 18 titres, dont notamment 6 championnats, 5 coupes de la Ligue et une Ligue des champions en 2023. Un bilan impressionnant et 297 matchs de PL qui ont fait de lui le joueur portugais le plus capé de l’histoire.

« Profitons ensemble de ces dernières semaines et battons-nous pour ce que cette saison nous réserve encore. » Capitaine à plusieurs reprises depuis le départ de Kevin De Bruyne, c’est donc une nouvelle course folle pour le titre qui attend Silva et ses coéquipiers, au crépuscule de sa carrière de Cityzen.

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