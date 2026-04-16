Le coach du Sporting ne chouine pas contre l’arbitrage après l’élimination contre Arsenal

Oh, des beaux perdants. Malgré son match nul contre Arsenal à l’Emirates Stadium (0-0) ce mercredi, le Sporting quitte la Ligue des champions en quarts de finale à cause de sa défaite au match aller (0-1). Rui Borges, l’entraîneur du club portugais, a affiché un sentiment partagé entre la satisfaction d’avoir proposé un vrai défi aux Gunners, et la déception du résultat final.

« Je pense que le mot fierté est tout à fait approprié pour parler de l’équipe », insiste le technicien de 44 ans en conférence de presse d’après-match, avant d’ajouter : « Nous méritions mieux. Nous méritions au moins de disputer la prolongation, car je pense que dans ce match, comme dans l’autre (l’aller), les meilleures occasions sont revenues au Sporting. »

Une performance historique égalée

Rui Borges n’a pas oublié de saluer l’état d’esprit de ses joueurs : « Le caractère, la personnalité que nous avons eue nous ont permis de rendre ce match équilibré et de nous mesurer à l’une des meilleures équipes, considérée par tous comme l’une des meilleures équipes d’Europe. »

Les Lisboètes s’arrêtent aux portes des demi-finales comme en 1983, et ne parviennent pas à établir une nouvelle performance unique dans l’histoire du club en C1.

Pour une fois que l’arbitrage n’est pas pointé du doigt.

Comment Arsenal a rendu son match contre le Sporting « ennuyeux »