Tiens, Liverpool peste aussi contre l’arbitrage

Le seum à l’anglaise. Dans la foulée de son élimination face au Paris Saint-Germain (0-2, 0-2) ce mardi soir, Liverpool a pesté contre l’arbitrage de Maurizio Mariani. Pour quelle raison ? Un soi-disant penalty oublié en seconde période. Nous sommes à la 64e minute de jeu, les Reds assiègent les trente derniers mètres parisiens. Après un contact avec le défenseur équatorien Willian Pacho, Alexis Mac Allister s’écroule dans la surface. Monsieur Mariani indique le petit point blanc de penalty… avant de se raviser après visionnage de la VAR.

« C’était un penalty évident »

Une décision que ne comprend pas Ibrahima Konaté : « Pour moi, c’était un penalty évident ce soir. Si on avait obtenu ce penalty et marqué, ça aurait été complètement différent », a pesté l’international français sur Amazon Prime Video.

L’entraîneur de Liverpool, Arne Slot, s’est lui estimé trop régulièrement lésé par l’arbitrage : « Je ne suis pas surpris, car nous avons subi tellement de décisions défavorables cette saison. C’est pourtant simple, a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo. Si l’arbitre n’avait pas sifflé penalty, la VAR n’aurait jamais retourné sa décision. Mais j’ai vu tellement de penaltys litigieux accordés, et certains prétendent que la VAR ne peut pas intervenir car il y a contact. C’est pourtant ce que nous avons clairement constaté. »

Qu’ils gardent leurs arguments pour leur consolante avec le Barça.

Les célébrations défensives, c'est un grand oui !