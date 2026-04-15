On marche à la confiance avant Arsenal-Sporting

22/22, la note parfaite. Après un match aller relativement serré et où Arsenal n’a fait la différence que dans les derniers instants, Mikel Arteta et Rui Borges font confiance aux mêmes hommes qu’à Lisbonne. Résultat, aucun changement dans les deux formations de départ.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ ✨ Mosquera in at right-back 💪 Hincapie bolsters the left side 💡 Eze our creative spark Up for the fight - let's do this, Gunners!! — Arsenal (@Arsenal) April 15, 2026

En attaque, on surveillera le duel des goleadors, Luis Suárez contre Viktor Gyökeres, ainsi qu’un match dans le match sympa entre Geny Catamo et Gabriel Martinelli. Le tout, avec une sacrée liste d’absents côté Gunners, avec Calafiori, Saka, Merino, Timber ou Ødegaard sur la touche.

📋 O 𝐗𝐈 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 dos Leões para o encontro frente ao Arsenal FC 💫 #ARSSCP #UCL pic.twitter.com/pxanyHtUG4 — Sporting CP (@SportingCP) April 15, 2026

Avec tout ça, Arsenal va-t-il encore réussir à choke ?

Nouveau record pour le crack Max Dowman