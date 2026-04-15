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On marche à la confiance avant Arsenal-Sporting

JF
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On marche à la confiance avant Arsenal-Sporting

22/22, la note parfaite. Après un match aller relativement serré et où Arsenal n’a fait la différence que dans les derniers instants, Mikel Arteta et Rui Borges font confiance aux mêmes hommes qu’à Lisbonne. Résultat, aucun changement dans les deux formations de départ.

En attaque, on surveillera le duel des goleadors, Luis Suárez contre Viktor Gyökeres, ainsi qu’un match dans le match sympa entre Geny Catamo et Gabriel Martinelli. Le tout, avec une sacrée liste d’absents côté Gunners, avec Calafiori, Saka, Merino, Timber ou Ødegaard sur la touche.

Avec tout ça, Arsenal va-t-il encore réussir à choke ?

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JF

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