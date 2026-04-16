L’état des vestiaires du FC Bâle après un incendie

Ils avaient déjà eu des flammes sur le maillot… Samedi dernier, la rencontre opposant le FC Bâle et la surprise de la saison, le FC Thoune, a été annulée en raison d’un incendie qui s’est déclenché dans les vestiaires du Parc Saint-Jacques. Le mobilier, les douches, bureaux et matériels de l’équipe ont été endommagés, mais personne n’a été blessé. La rencontre de Super League a donc été reportée.

« Un important incendie s’est déclenché dans les vestiaires de l’équipe première au Parc Saint-Jacques, vendredi 10 avril 2026 en fin de soirée, pour des raisons encore inconnues. D’importants dégâts matériels ont été constatés, mais heureusement, personne n’a été blessé », communiquaient les Bebbis sur leur site internet.

Un décor apocalyptique

Sur leur compte Instagram, les Bâlois montrent l’état de leurs installations. On peut y voir des cendres noires, des chaussures empilées mais n’ayant pas fondu ou des tables de massages ayant perdu leur dossier. Si le rendu reste assez photogénique, la note, elle, sera salée. Le directeur sportif Daniel Stucki a évoqué des dégâts se chiffrant en millions.

Certainement une frappe de Shaqiri qui est passée par là.

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