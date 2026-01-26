Un coach viré à trois jours d’un match de Coupe d’Europe

Trop peu, trop tard… Ce lundi, le FC Bâle a annoncé le licenciement de son entraîneur principal Ludovic Magnin.

Une décision qui peut surprendre, puisque les Bâlois s’étaient imposés 4-3 à l’extérieur contre le FC Zurich la veille. Mais la réalité est ailleurs : depuis la prise de fonctions de Magnin l’été dernier, les prestations sportives de l’équipe se sont globalement révélées décevantes. Le tenant du titre pointe actuellement à la quatrième place du classement, avec dix points de retard sur le leader, le FC Thoune.

Une saison en demi-teinte

Dans le communiqué du club, le directeur sportif bâlois Daniel Stucki a tenu à préciser que le licenciement de l’entraîneur n’était en rien lié à la victoire contre Zurich, mais s’expliquait par l’évolution générale de l’équipe : « Dans les semaines et les mois précédant la trêve hivernale, nous avons eu le sentiment que nos performances stagnaient. » Le club suisse n’a pour l’instant pas encore communiqué le nom du successeur de Magnin.

Tout ça à trois jours du match de la dernière chance en Ligue Europa.

