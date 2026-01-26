S’abonner au mag
  • Suisse
  • FC Bâle

Ludovic Magnin viré à trois jours d’un match de Coupe d’Europe

JE
Un coach viré à trois jours d’un match de Coupe d’Europe

Trop peu, trop tard… Ce lundi, le FC Bâle a annoncé le licenciement de son entraîneur principal Ludovic Magnin.

Une décision qui peut surprendre, puisque les Bâlois s’étaient imposés 4-3 à l’extérieur contre le FC Zurich la veille. Mais la réalité est ailleurs : depuis la prise de fonctions de Magnin l’été dernier, les prestations sportives de l’équipe se sont globalement révélées décevantes. Le tenant du titre pointe actuellement à la quatrième place du classement, avec dix points de retard sur le leader, le FC Thoune.

Une saison en demi-teinte

Dans le communiqué du club, le directeur sportif bâlois Daniel Stucki a tenu à préciser que le licenciement de l’entraîneur n’était en rien lié à la victoire contre Zurich, mais s’expliquait par l’évolution générale de l’équipe : « Dans les semaines et les mois précédant la trêve hivernale, nous avons eu le sentiment que nos performances stagnaient. » Le club suisse n’a pour l’instant pas encore communiqué le nom du successeur de Magnin.

Tout ça à trois jours du match de la dernière chance en Ligue Europa.

Bâle, le Celta de Vigo et Midtjylland assurent, Porto et Nottingham piétinent

JE

À lire aussi
20
Revivez Lyon - Bâle (2-0)
  • C3
  • J3
  • OL-Bâle
Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!