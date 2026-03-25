Gennaro Gattuso peut compter sur un soutien de poids avant les barrages de l'Italie

Quand le maître motive l’élève. Marcello Lippi a adressé un message de soutien à Gennaro Gattuso, le sélectionneur de l’Italie, avant la rencontre face à l’Irlande du Nord en barrages de qualification à la Coupe du monde (jeudi, 20h45) dans les colonnes de La Gazzetta, ce mercredi.

« Je t’embrasse, Rino. Tu as été l’un de mes meilleurs élèves, nous avons remporté une Coupe du monde ensemble, nous formions une « équipe », témoigne l’entraîneur champion du monde 2006. Sur le banc, tu me ressembles beaucoup par ton caractère, ta relation avec les joueurs, ta vision. Tu me rappelles… Lippi. Tu mérites le meilleur. Tu mérites de te qualifier pour l’immense passion que tu mets depuis toujours dans tout ce que tu fais, sur le terrain, en tant qu’entraîneur, dans la vie. Bonne chance, cher collègue. Tu as une belle équipe et tu feras tout pour ne pas manquer ce rendez-vous qui nous manque depuis trop longtemps. Nous sommes tous avec toi et nous irons à la Coupe du monde tous ensemble ! Nous y arriverons. »

Gattuso, le digne héritier ?

Arrivé sur le banc de la Nazionale en juin 2025, Gennaro Gattuso adopte des méthodes de coaching similaires à son ancien sélectionneur, notamment au niveau de la gestion du groupe. Rino construit son effectif, sans prendre en compte les avis extérieurs, comme l’a fait Lippi en 2006. Il a même traversé l’Europe en avion pour observer plusieurs joueurs et bâtir sa sélection. Malgré les convictions de Gattuso, l’Italie est sous pression. Absente des derniers Mondiaux, les Azzurri ne peuvent pas rater le coche une troisième fois consécutive.

On attend toujours le message de soutien de Domenech à Deschamps…

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