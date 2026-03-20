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Halilhodžić envoie trois pros en réserve

UL
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Halilhodžić envoie trois pros en réserve

La mission commando, la vraie. Dans son opération maintien, le nouveau coach du FC Nantes a choisi de resserrer son effectif. Vahid Halilhodžić a décidé d’envoyer trois joueurs en réserve pour ce week-end, alors que le FCN accueille Strasbourg dimanche (20h45). Les Canaris sont 17es de Ligue 1, à deux points d’Auxerre, barragiste.

20 joueurs de champ

Pour tenter de sauver les Nantais, l’ancien attaquant cherche à disposer de vingt joueurs de champ et de trois gardiens. Il a donc dit au revoir à Uroš Radaković, Mathieu Acapandié et Abakar Sylla, propulsés en réserve selon Ouest-France. Francis Coquelin, Bahmed Deuff et Fabien Centonze sont eux en convalescence.

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UL

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