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Mbappé donne son avis sur la présence de Neymar à la Coupe du monde

MBC
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Mbappé donne son avis sur la présence de Neymar à la Coupe du monde

« Bien mangé, bien dormir. » À quelques heures de ce délicieux France-Brésil ce jeudi soir, Kylian Mbappé a été interviewé par les médias auriverdes. Dans un entretien vidéo avec Globo où la star des Bleus ne lâche décidément plus sa casquette, il s’est exprimé sur la possible présence de Neymar à la Coupe du monde cet été« Neymar est un joueur fantastique. La Coupe du monde est la compétition des stars. Toutes les stars sont là, et pour moi, Neymar est l’une des plus grandes. »

Tié la famille

Même pas dans ses rêves les plus fous, l’ancien coéquipier du Brésilien au PSG « n’imagine pas cette Coupe du monde sans Neymar ». Mais Kylian Mbappé ne l’a pas oublié : il n’est pas à la tête de la Seleção, et ce choix appartient à Carlo Ancelotti et son staff, pas encore décidés à sélectionner la perle de Santos pour ce dernier rassemblement avant le Mondial.

« Je ne peux pas aller à l’encontre de mon ancien entraîneur, Ancelotti. Je dois respecter sa décision », a ajouté le Français avant qu’il n’avoue que son coéquipier du moment au Real Madrid Vinícius « doit franchir un cap en équipe nationale ».

À ce rythme-là, Mbappé va finir consultant chez un média brésilien.

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MBC

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