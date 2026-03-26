Qui joue gros pendant ce rassemblement ?

L’équipe de France est bien arrivée sur le sol américain pour préparer la Coupe du monde. Les protégés de Deschamps rencontreront le Brésil jeudi puis la Colombie dimanche afin de régler les dernières questions qui subsistent avant le Mondial. Mais certains ont plus à gagner ou à perdre que d’autres.

→ Theo Hernandez est-il encore au niveau ?

La présence de Theo Hernandez, congédié par l’AC Milan l’été dernier et évoluant désormais du côté d’Al-Hilal, interroge au moment d’aborder ce rassemblement. En Arabie saoudite, le latéral est devenu une pièce essentielle de la défense d’Al-Hilal puisqu’il n’a manqué que trois rencontres toutes compétitions confondues, dont une pour une accumulation de cartons jaunes. Mais si le contrat est juteux, l’exposition est moindre dans un championnat secondaire. Alors forcément, chacune de ses apparitions en sélection est l’occasion de mesurer son état de forme. Parmi les six matchs disputés par les Bleus depuis septembre, l’arrière gauche en a disputé trois où il est resté sur le terrain durant l’intégralité de la rencontre, partageant son temps de jeu avec Lucas Digne. Et rien pour le moment ne pousse le sélectionneur tricolore à tout chambouler, comme il l’a rappelé lors de l’annonce de sa liste le 19 mars dernier lorsque l’absence de Matthieu Udol était interrogée : « Lucas Digne et Theo Hernandez ont le niveau international et sont habitués à l’équipe de France. » Un petit bouillon sud-américain devrait permettre d’en avoir le cœur net.

→ Qui sera la doublure de Jules Koundé ?

Blessé aux ischio-jambiers lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi face à l’Atlético de Madrid, Jules Koundé, titulaire en puissance du côté des Bleus au poste d’arrière droit, a dû faire l’impasse sur ce rassemblement. Un casse-tête pour Didier Deschamps, mais une aubaine pour ceux qui prétendent grappiller du temps de jeu à ce poste. Trois candidats peuvent postuler le rôle de doublure. Malo Gusto s’est frayé une place de choix dans la défense de Chelsea et celle des Bleus, tout en paraissant être la doublure naturelle du Barcelonais dans l’esprit de DD. Pierre Kalulu peut également être un candidat de choix. Défenseur central de formation, il sait également performer comme latéral droit, et c’est dans cette optique que le sélectionneur tricolore l’avait appelé pour la première fois en mai 2025 pour la phase finale de la Ligue des nations, histoire de perpétuer la tradition. Sa première prestation sous le maillot frappé du coq n’est toutefois pas restée dans les annales après avoir bu la tasse pendant une heure face à l’Espagne (5-4).

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥 Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴 🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

Reste Warren Zaïre-Emery, replacé au poste d’arrière droit cette saison par Luis Enrique où il ne cesse d’étonner et de performer. Pour autant, Deschamps n’a pas forcément la volonté de faire ce bricolage comme il l’a expliqué en conférence de presse : « Il a cette capacité à pouvoir être utilisé à droite même si, par le système de jeu offensif du PSG, il ne se retrouve jamais dans un rôle de latéral droit. Tant mieux pour son équipe. Je le considère comme milieu de terrain, mais il peut être une option à ce poste. Warren a connu une période un peu moins bien comme ça arrive à d’autres joueurs au cours d’une saison. Il est repassé par la case Espoirs, ça lui a fait du bien, depuis il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l’amène à revenir avec nous. »

→ Chevalier ou Samba, qui sera l’heureux numéro 2 des gardiens ?

Alors qu’en septembre 2025, au moment où Lucas Chevalier s’est engagé au Paris Saint-Germain pour près de 55 millions d’euros, l’histoire semblait entendue, les cartes ont largement été rebattues ces six derniers mois. L’ancien Lillois, débarqué dans la capitale dans la peau de n°1 pour remplacer Gianluigi Donnarumma, n’a plus disputé la moindre rencontre avec le PSG depuis le 23 janvier dernier face à Auxerre (0-1). De son côté, Brice Samba a vécu un grand huit cette saison. En difficulté au début de l’année 2026, le portier rennais avait même été écarté de l’équipe par Habib Beye lors du déplacement des Bretons à Lens à la suite d’une altercation entre les deux hommes. Revenu garder les cages rennaises depuis, l’ancien Lensois s’est de nouveau montré solide. Et à l’instant T, celui qui tient donc la corde pour être la doublure de Mike Maignan, c’est bien l’homme au nom qui fait danser le Brésil. « Lucas est dans une situation un peu compliquée où il manque de temps de jeu. Tendre la main, ça fait aussi partie de la relation de confiance, expliquait la Dèche. Cette situation n’est pas idéale pour lui, j’ai échangé avec lui. Il est pris dans un rôle de numéro 3. » Butez et Risser resteront donc à l’affût.

→ Comment articuler l’attaque tricolore ?

Parfois frustrante alors que l’équipe de France compte dans ses rangs Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, dernier Ballon d’or en titre, ces deux matchs amicaux seront l’occasion pour le staff tricolore de trouver la meilleure combinaison offensive. Si le poste d’ailier gauche reste en suspens avec le forfait de Bradley Barcola, le Parisien semble toutefois conserver une longueur d’avance sur ses coéquipiers pour y être aligné. Avec dix offensifs présents dans la liste pour cette trêve internationale, DD n’a que l’embarras du choix pour pouvoir tester aussi bien plusieurs joueurs que des systèmes de jeu différents entre les deux rencontres.

Toujours ensemble 💙 pic.twitter.com/o59y9G0eQT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 25, 2026

Durant ce cru 2025-2026, la formation qui a donné la plus grande satisfaction reste l’armada offensive alignée lors de la 5e journée de qualification face à l’Ukraine (4-0) où Deschamps avait opté pour un 4-2-3-1 avec Kylian Mbappé en pointe, assisté de Michael Olise, Rayan Cherki et Bradley Barcola évoluant un cran plus bas par rapport à l’attaquant madrilène. Reste la question d’Ousmane Dembélé, longtemps absent cette saison en sélection après avoir enchaîné les blessures. Il faudra donc d’abord déterminer qui de Mbappé ou de Dembélé évoluera dans l’axe, si les deux joueurs peuvent être alignés ensemble ou si l’un des deux devra évoluer sur un côté ou rester sur le banc avant de suppléer l’autre en temps voulu. Après ses dernières performances, Michael Olise postule une place de titulaire. Le staff tricolore devra en revanche trancher qui de Maghnes Akliouche, Hugo Ekitiké Rayan Cherki, Désiré Doué, Marcus Thuram voire Randal Kolo Muani complétera l’armada offensive.

→ Qui peut postuler pour le prochain match des coiffeurs ?

Si tout se passe bien pour les Bleus lors des deux premières journées du Mondial, ils affronteront lors du troisième match la Norvège. Un match où le sélectionneur tricolore pourrait être amené à faire tourner pour préserver les forces vives et ainsi donner quelques minutes de bonheur à ceux qui seront promis au banc pour le reste de la compétition. À l’instar de Florian Thauvin en 2018, ou Axel Disasi en 2022, Warren Zaïre-Emery au milieu, Lucas Hernandez en défense, et le petit nouveau Maxence Lacroix devront donc montrer leur capacité à rester sur le banc sans broncher, être coopératifs à l’entraînement et ne pas se dégonfler si jamais on fait appel à eux. Parce qu’une Coupe du monde, ça se gagne désormais à 26.

Un quadruple champion olympique au chevet des Bleus