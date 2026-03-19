Revivez la dernière liste de Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026

14h40 : C’est la fin de cette conférence de presse. Merci de l’avoir suivi sur sofoot.com les amis, à très vite !

14h36 : Deschamps à propos de sa dernière liste dans les locaux de la FFF en tant que sélectionneur des Bleus : « Je ne vais pas faire le sentimental. J’ai bien conscience que c’est la dernière fois que je m’exprime ici, puisque la prochaine fois ce sera sur TF1. C’est un moment particulier. Je tiens à remercier les salariés de la FFF qui me supportent depuis 14 ans. Je les remercie pour leur bienveillance et leur attention. Ils ont tout fait pour mettre l’équipe de France dans les meilleures conditions. » Le sélectionneur a été applaudi à la fin de sa conférence de presse par les journalistes.

14h35 : Sur le match face à la Colombie : « La Colombie, même si c’est peut-être un ton en dessous par rapport au Brésil, fait partie des très bonnes équipes. Ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe. En trois jours, on va avoir deux très bonnes équipes sud-américaines, c’est le but aussi. On aura forcément des problématiques à gérer. »

14h35 : Sur la confrontation face au Brésil : « Carlo Ancelotti a eu des choix difficiles à faire, notamment sur des grands joueurs qui ne sont pas à 100% (Coucou Neymar, NDLR). Forcément, l’affiche France-Brésil n’est pas anodine. La Seleção, ça parle à tout le monde. Il y a aussi 1998 dans l’histoire. Cette sélection fait partie des candidats à la victoire finale cet été. Ce sera une très belle confrontation. »

14h32 : DD sur sa dernière grande compétition avec les Bleus : « Forcément, l’expérience aide. Je sais que je ne suis pas réputé pour montrer mes émotions, et on me le reproche souvent, mais toute mon énergie est focalisée avec mon staff sur ce Mondial 2026. Mon but, c’est forcément d’aller chercher toujours plus haut. »

14h29 : Questionné sur le fait que le Maroc soit finalement vainqueur de la CAN 2025 : « Je suis surpris par cette décision. Cela fait deux mois que la finale a été jouée. Maintenant, il y a un appel. Je ne vais pas en dire plus. »

14h25 : « Matthieu Udol ? Bien sûr qu’on le suit. Lens fait une très bonne saison, et lui en fait partie aussi. Ce n’est pas une question d’âge, même s’il n’est pas jeune […] Il y a aussi d’autres latéraux que vous voyez moins. Entre Lucas Digne et Lucas Hernandez qui ont l’habitude d’être là, ce sont deux joueurs qui ont le niveau international et qui ont l’habitude d’être avec nous. La porte n’est pas fermée. À chaque poste, il y a cinq joueurs que l’on a en tête. On passe beaucoup de temps à étudier tout cela. Je suis obligé de faire des choix. »

💬​ Didier Deschamps interrogé sur l'absence de Matthieu Udol pic.twitter.com/FaCavRndIK — L'Équipe (@lequipe) March 19, 2026

14h24 : « Même si Kolo Muani n’est pas dans la meilleure période de sa carrière, on regarde ce qu’il a été capable de faire avec nous […] Sa polyvalence est un plus. Les joueurs qui ont un vécu avec le groupe ont un avantage. »

14h20 : Questionné sur le contexte international et une potentielle invitation à la Maison-Blanche : « Non, je n’ai pas été invité à la Maison-Blanche. Et oui, la situation internationale est compliquée, et ce n’est pas tabou. On en parle à table. Forcément que cela nous touche, les joueurs sont confrontés à la vie de tous les jours. Que l’on soit concentré sur le terrain, bien évidemment, […] mais aujourd’hui la situation, tout le monde la connaît et ça crée des inquiétudes. Ce n’est pas un climat de sérénité […] On se sent concernés. »

14h17 : À propos de Barcola : « Barco montre qu’il a les capacités à être titulaire avec les Bleus. Mais il n’est pas le seul. Quand il marque pas pendant une période, on dit qu’il n’est pas efficace… L’important, c’est la régularité. Chaque joueur a son propre profil. Au-delà d’être un joueur qui est capable de faire des différences, il apporte un danger supplémentaire. »

14h15 : Sur le nombre de joueurs qu’il prendra lors de ce Mondial : « L’objectif, c’est d’avoir trois options par poste. Je ne suis pas là pour prendre des joueurs en moins, je reste ouvert et dans la réflexion […] La liste sera révélée le 13 mai au soir. »

14h14 : DD le jure, sur ce rassemblement, il « donnera du temps de jeu à beaucoup de joueurs ». C’est noté !

14h10 : Sur la présence de Mbappé, le sélectionneur tricolore précise que « le protocole a été respecté pour sa blessure ».

14h09 : « Je n’ai pas échangé avec Bouaddi. Il a la liberté de choisir », a lâché DD sur le milieu

14h08 : « Beaucoup de joueurs qui font partie de cette liste seront au Mondial. Mais il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives », a soufflé le sélectionneur des Bleus. J’espère qu’elle vous convient !

14h08 : « Sportivement, cette tournée n’est pas idéale avec des matchs jeudi et dimanche […] On a ces deux matchs-là. Les séances d’entraînement seront réduites mais en rencontrant le Brésil et la Colombie, on aura des réponses supplémentaires. »

14h07 : Questionné sur N’Golo Kanté, le sélectionneur coupe le journaliste et précise : « Il était là en novembre, hein ! ». À noter aussi le retour de Warren Zaïre-Emery avec les A.

14h06 : Didier Deschamps déclare que Lucas Chevalier a été sélectionné comme numéro 3 et ajoute que le portier parisien n’a « pas perdu sa valeur ».

14h05 : La liste complète :

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥 Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴 🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026

14h03 : Bon, pas de petits nouveaux. Coup dur pour le Lensois Matthieu Udol…

14h02 : Kanté, Akliouche sont dans la liste !

14h01 : Lucas Chevalier est présent dans la liste !

14h : C’est parti !

13h58 : Pour ceux qui se demandent où voir la liste en direct, voilà le petit lien. C’est cadeau !

13h56 : Sur le cas Ayyoub Bouaddi, le milieu lillois n’a pas été appelé avec le Maroc pour cette trêve. Il est quand même peu probable que Deschamps ne le convoque.

13h54 : Vous aussi vous pensez que Grizou doit être convoqué ?

13h53 : Selon plusieurs sources, DD devrait dévoiler une liste élargie de 25 ou 26 joueurs pour cette ultime répétition avant le Mondial 2026.

13h50 : Lors de la trêve internationale la semaine prochaine, les Bleus affronteront lors de leur tournée aux États-Unis le Brésil et la Colombie. La rencontre face à la Seleçao aura lieu le 26 mars au Gillette Stadium (Foxborough/Massachusetts) tandis que celle face aux Cafeteros se jouera le 29 mars au Northwest Stadium (Landover/Maryland).

13h44 : Bonjour à tous !

On se retrouve pour la dernière liste de Didier Deschamps avant le Mondial 2026 ! Mis à part Bradley Barcola, qui est out à cause d’une grosse entorse, il y a pas mal de suspense autour des appelés. Matthieu Udol ? Corentin Tolisso ? Maghnes Akliouche ? À vos paris !

L'émotion de Didier Deschamps pour sa dernière liste au siège de la FFF