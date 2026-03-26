Le gros travail de Marc Bernal pour gérer la pression

Un bon psy vaut un bon dribble : ça fait la différence. Et ça, Marc Bernal l’a bien compris. Lancé dans le grand bain avec le Barça par Hansi Flick en 2024, le gamin de la Masia s’est vite fait remarqué comme un grand espoir avant de se blesser contre le Rayo Vallecano en août de cette même année. Pas de cadeau pour le môme dégingandé : rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Outre les soins apportés à son articulation, le tout jeune Marc a pu compter sur l’aide de son psychologue pour revenir.

Le milieu catalan a notamment confié à Marca qu’il était suivi depuis l’adolescence : « J’ai intégré la Masia à 14 ans. Mon agent me l’avait conseillé, et je n’ai jamais regretté ce choix. Ça m’a été très bénéfique. Même maintenant, quand je suis en pleine forme, je pense que c’est toujours important. Et ça a été crucial pour moi quand je me suis blessé. »

La santé mentale, cruciale pour gérer sa carrière

Passer des lumières des stades et du doux parfum des pelouses aux murs de l’infirmerie pendant plus d’un an, voilà qui doit faire tout drôle. Blessé 383 jours, Marc Bernal aurait eu le temps de se bouffer les doigts jusqu’à l’os. Mais heureusement pour lui, son super psy l’a empêché de se dézinguer la santé mentale, travaillant notamment sur l’importance de la vie en dehors du foot.

« Finalement, j’ai seulement 18 ans et je joue en Ligue des champions, des matchs importants, constate le gaucher de 18 ans. C’est là-dessus que je me concentre le plus avec lui. Et aussi en dehors du terrain, savoir s’évader de son environnement habituel, du centre d’entraînement. Je pense que parfois je réfléchis trop à des choses qui n’ont peut-être pas tant d’importance, et je rumine. Surtout à mon retour, à ce moment-là, je pensais que mes coéquipiers étaient à un autre niveau que moi, que je venais de revenir et que je n’y arriverais pas. C’était dur. Mais j’ai travaillé là-dessus avec un psychologue et j’ai beaucoup progressé. »

La gloire ou l’asile, comme diraient deux rappeurs rennais.

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