Blessure de Yamal : protégeons les cracks !

Touché aux ischios, Lamine Yamal va passer la fin de saison à l'infirmerie du Barça. Ce qui inquiète l'Espagne en vue de la Coupe du monde et confirme la surutilisation inconsciente des jeunes joueurs qui bousillent ceux qui font le foot d'aujourd'hui et feront celui de demain.

Il y a eu Macaulay Culkin, de Maman j’ai raté l’avion à Richie Rich, Jordy à 4 ans, Britney Spears, Erik Per Sullivan dans son rôle de Dewey et bien d’autres encore. Comme tous ces enfants prodiges surexposés et surexploités trop tôt, Lamine Yamal a fini par craquer. Malmené par les tacles rugueux d’adversaires dépassés, bousculé par un rythme infernal et effréné, jamais préservé par ses différents coachs au Barça ou avec la sélection, le génial espagnol de 18 ans était prêt à rayonner jusqu’à la fin de saison, malgré des petits pépins physiques cet automne. Crac, le muscle a fissuré et le Barça devra boucler une cuvée 2025-2026 sans son meilleur joueur, dont on aimerait pouvoir profiter pleinement cet été à la Coupe du monde. Comme Pedri à l’époque où il enchaînait les matchs comme un gourmand avale des Dragibus, Yamal est victime d’un système et d’un foot qui essore les jeunes.

À corps et à cri

Les jeunes talents, ceux qui deviennent indispensables à des équipes trop tôt, ne sont pas protégés. Pire, ils sont surexploités, souvent au péril de leur propre santé. Alors, pourquoi ? Au Barça, par exemple, les galères financières pèsent et obligent les Blaugrana à miser toujours plus sur les purs produits de la Masia pour ne pas avoir à sortir trop de ronds sur le marché des transferts. Yamal, Gavi, Ansu Fati, Pedri… Ils ont tous tiré sur la corde, qui a fini par craquer au point, parfois, de peiner à retrouver leur niveau après une blessure un peu trop enquiquinante.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle). The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

Au PSG, dans un autre contexte qui oblige moins à sortir les jeunes du chapeau, c’est Warren Zaïre-Emery qui a payé le fait de devenir un titulaire en puissance à 17 ans. À force de ne pas souffler, en se retrouvant notamment en équipe de France A, le milieu de terrain a traversé une période de vide naturelle et attendue. Le problème, ce n’est pas de lancer des jeunes très tôt ; c’est le jeu, s’ils ont le niveau et qu’ils méritent. Le problème, c’est la manière dont sont gérés et utilisés ces joueurs ensuite.

Aveuglés (ou éblouis) par leur talent, leur précocité, leur insouciance et toutes les promesses que ces prodiges incarnent ou incarnaient, les clubs en oublient leur âge. Et quand ils ne l’oublient pas, soyons honnêtes, ce sont ces mêmes joueurs, accompagnés de leurs entourages, qui mettent la pression pour obtenir une revalorisation salariale ou plus de temps de jeu. Un cercle vicieux. Dans les faits, les cracks n’ont parfois même pas terminé leur puberté et leur croissance qu’ils sont lancés face à des darons robustes qui réagissent mal au moindre petit gri-gri. Yamal commence seulement à avoir ses premiers poils au menton qu’il a déjà disputé 151 matchs avec le Barça.

Mieux les gérer pour mieux en profiter

L’heure n’est-elle pas venue de repenser à tout ça, faire son auto-critique et de se demander comment mieux gérer ces jeunots. Cette saison avec Barcelone, Yamal a disputé 80 % des matchs avec 3 702 minutes sur 4 680 possibles. À quoi bon faire jouer Yamal un match entier face à Majorque ou Levante ? À part le fatiguer ou l’exposer à un risque de se faire découper par des bouchers frustrés de prendre des virgules, c’est aussi utile qu’un passement de jambe de Jack Grealish avant une passe en retrait. Le numéro 10 catalan facture déjà quasiment 50 matchs cette saison, entre le Barça et la sélection : on est loin de la folie Pedri, mais on est déjà haut pour un joueur dont le jeu est basé sur les différences, les accélérations, les dribbles.

🇪🇸 Fin de saison en club pour Lamine Yamal, l’occasion de revenir sur les données clés pour faire le bilan ! pic.twitter.com/WjhoXFJJ4p — DATA´Foot (@DTFootball_) April 24, 2026

Ces cracks ont besoin de jouer pour se faire la main, oui. Mais ils n’ont pas besoin de disputer l’intégralité des minutes dans des matchs sans enjeu. Dans l’intérêt du football, dans l’intérêt du spectacle et dans celui des cracks : préservons-les et protégeons-les pour ne pas leur brûler les ailes dans leur ascension. Évitons de les cramer et les pousser au burn-out comme un alternant qui voudrait prouver qu’il mérite sa place dans sa boîte. Il y a les conséquences immédiates, les petites blessures et les grosses, puis celles qui arriveront plus tard, quand on a déjà plus de dix ans de carrière derrière soi à 28 piges et que le corps lâche (coucou Kylian Mbappé ?). Au fait, il devient quoi Jordy ?

Jules Koundé se rapproche un peu plus d'Éric Abidal