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La drôle de une IA d’un journal italien avant le barrage de la Nazionale

MBC
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La drôle de une IA d’un journal italien avant le barrage de la Nazionale

L’aveu de faiblesse. Pour sa une de ce jeudi 26 mars, jour décisif pour l’Italie qui affronte ce soir l’Irlande du Nord en demi-finales de barrages à la Coupe du monde 2026, le Corriere dello Sport a utilisé une photo avec IA. Sur la première page de l’édition du jour, le quotidien italien a choisi une illustration où des jeunes supporters italiens vivent leur best life, comme on dit à Belfast, devant les performances de l’équipe nationale italienne.

Sauf que cette photo a été générée par une intelligence artificielle. À la fin d’un article, Ivan Zazzaroni, directeur du Corriere dello Sport, a expliqué ce choix par cette phrase résumant bien l’état fiévreux de la Squadra Azzurra : « Nous n’avons pas trouvé des jeunes tout aussi heureux de supporter la Nazionale. » Les Italiens de moins de 20 ans n’ont jamais vu leur pays franchir un premier tour de Coupe du monde et visiblement ils n’ont aussi jamais souri face aux tacles de Federico Gatti et aux frappes de Gianluca Scamacca.

Une génération brisée.

L’Italie et la peur du bide

MBC

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