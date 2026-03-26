La MLS fait les yeux doux à Mohamed Salah

Un petit Mo d’amour. Alors qu’il a annoncé son départ de Liverpool l’été prochain, Mohamed Salah serait le nouveau crush de la MLS. Don Garber, le commissaire de la Major League Soccer, commence déjà à faire des avances à l’international égyptien pour le voir rallier la compétition nord-américaine ce mardi au sommet SBJ Business of Soccer d’Atlanta : « J’adorerais tellement le voir rejoindre notre ligue. Quel formidable joueur il serait pour la MLS ! Je suis convaincu que nous sommes en possibilité de lui offrir un champ d’action à sa hauteur. »

La MLS, le camp de préretraite

Bon nombre de trentenaires bien passés se font un petit kif au pays de l’oncle Sam avant de raccrocher les crampons. On se croirait dans un championnat un peu cheaté sur FIFA avec Lionel Messi, Luis Suárez ou encore Thomas Müller. Ce mardi, c’est même Antoine Griezmann qui a confirmé son départ cet été à Orlando City. Des arguments de taille pour Don Garber, en opération séduction. « Si Salah décide un jour de venir en Major League Soccer, nous l’accueillerons à bras ouverts, a affirmé le barbu au crâne dégarni. Je lui conseillerais de contacter Messi et Müller pour voir à quel point ils sont heureux chez nous, performants et pleinement intégrés. »

Pas la peine de râler, car Ramy Abbas, l’agent du principal intéressé, a tout de suite recalé son prétendant comme le rapporte L’Équipe : « Nous ne savons pas où il jouera la saison prochaine. Cela signifie également que personne d’autre ne le sait. »

Bon, il semblerait que Salah pas branché.

Une légende de Liverpool atteinte de démence