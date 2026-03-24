Mohamed Salah quittera Liverpool en fin de saison

Le Pharaon s’en va. C’est une page qui se tourne à Liverpool : après neuf saisons passées sur les bords de la Mersey, Mohamed Salah a annoncé dans une vidéo qu’il quittera le club en fin de saison, à un an de la fin du contrat que le lie avec les Reds. Dans une vidéo d’adieu bien connue des footballeurs qui ont marqué une époque dans un club, l’Égyptien a longuement déroulé son amour pour le LFC.

« Malheureusement, ce jour est arrivé. C’est la première partie de mes au revoir. Je partirai de Liverpool à la fin de la saison », a introduit Salah, assis derrière une impressionnante armoire de trophées collectifs et individuels. « On a célébré des victoires, les trophées les plus importants, et on s’est battu ensemble contre le moment le plus dur de notre vie », a-t-il déroulé en référence à la disparition tragique de Diogo Jota l’été dernier.

« Je ne marcherai plus jamais seul »

« Partir n’est jamais facile. Vous m’avez donné la meilleure période de ma vie. Je serai toujours l’un des vôtres. Ici, ce sera toujours ma maison. Avec vous tous, je ne marcherai plus jamais seul », a conclu Salah dans une vidéo qui fait tout de même un pincement au cœur. Reste maintenant à savoir quel sera le prochain défi de Mohamed Salah, et quel club profitera d’un pied gauche qui n’est pas près d’être oublié du côté d’Anfield.

Les puristes n’oublieront pas sa première saison stratosphérique.

Salah et Liverpool : le Mo de la fin