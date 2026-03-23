Coach Vahid révèle quelle est la plus grande phobie des Nantais

Un sujet de santé publique. Ce dimanche, le FC Nantes s’est incliné 2-3 face à Strasbourg et enchaîne une troisième défaite de suite. Les Canaris ont pourtant mené par deux fois, mais un Panichelli des beaux jours a planté un doublé pour permettre à son équipe de s’imposer à la Beaujoire. Les Nantais sont désormais à cinq longueurs de la place de barragiste occupée par Auxerre.

Alors qu’est-ce qui cloche chez les Jaune et Vert ? Vahid Halilhodžić pense avoir la réponse : le FC Nantes a peur de la victoire. « C’est une équipe qui est très vulnérable sur le plan psychologique. Après le deuxième but, j’ai pensé qu’on irait jusqu’au bout. Malheureusement, dans leur tête, ils ont peur de gagner », développe le psy bosnien.

La boule au ventre

Pour se sauver, pourtant, il faudra surmonter ses démons. « Strasbourg est une belle équipe qui a une maîtrise du jeu sur le plan tactique. […] lls ont essayé de nous piéger avec cette permutation verticale. C’est dommage. Si on avait marqué ce troisième but, cela aurait pu être une victoire, mais ça s’est retourné malheureusement », ajoute Coach Vahid avant de conclure qu’il ne peut pas vraiment critiquer ses joueurs puisqu’ils « ont donné leur maximum. Tout le monde s’est battu ».

La consigne auprès des supporters est passée, elle.

Strasbourg bat Nantes sur le fil