Strasbourg bat Nantes sur le fil

Porté par un virevoltant Matthis Abline (un but et une passe décisive), le FC Nantes pensait tenir au moins un nul dans la quête du maintien, mais s’est finalement fait renverser par Strasbourg dans le temps additionnel (2-3). La déception est immense pour les hommes de Vahid Halilhodžić, mais les signes sont encourageants.

Nantes 2-3 Strasbourg

Buts : Tabibou (6e) et Abline (53e) pour le FCN // Oyedele (45e+2) et Panichelli (78e, 90e+2) pour le RCSA

Pour le retour de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes ce dimanche, les Canaris se sont sublimés, mais se sont fait renverser dans les ultimes minutes par Strasbourg à la Beaujoire (2-3). Offensifs d’entrée de jeu, les Nantais prennent directement les commandes de la partie. À la suite d’une belle différence de Matthis Abline sur Guela Doué côté gauche, l’ailier trouve Dehmaine Tabibou dans l’axe, qui ajuste Mike Penders du gauche (1-0, 6e). Grâce à un Abline survolté, les Nantais se montrent dangereux et c’est ensuite à Mohamed Kaba de passer tout près de doubler la mise (18e).

Malmené pendant la quasi-totalité du premier acte, le RCSA va revenir à la hauteur du FCN grâce à une superbe inspiration individuelle. Parti du côté droit, Maximillian Oyedele parvient à marquer d’un magnifique extérieur du pied gauche, qui ne laisse aucune chance à Anthony Lopes (1-1, 45e+2).

La pique de Vahid dans la semaine a fonctionné 🤭 Matthis Abline porte le @FCNantes 🌠#FCNRCSA pic.twitter.com/65O5BwREij — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

Panichelli glace la Beaujoire

Malgré ce coup sur la caboche, les Nantais, frais après deux semaines sans jouer, remettent de l’intensité au début du second acte. Et cela va finir par payer. Lancé en profondeur par un amour de ballon de Chidozie Awariem, Abline, chambré par Halilhodžić pour son manque d’efficacité, dépose Lucas Høgsberg en vitesse avant d’ajuster Penders d’un extérieur du pied bien senti (2-1, 53e). Les Strasbourgeois tentent de renverser la vapeur, mais butent sur Lopes, à l’image de l’entrant Abdoul Ouattara dont la tentative est repoussée par l’ancien portier lyonnais (66e). Dans la foulée, l’excellent Kaba lance parfaitement Inagus Ganago, mais le tir de ce dernier, contré par le gardien alsacien, trouve le poteau. Déjà le 14e de la saison pour Nantes.

L’opportunité du break est passée, et Strasbourg en profite pour faire mal. Sur un long centre du remuant Martial Godo, Gessime Yassine trouve Joaquín Panichelli, qui ne se fait pas prier pour crucifier Lopes d’une frappe sous la barre (2-2, 78e). Cruel. Mais les peines des Nantais ne font que commencer. Sur un superbe centre de Bahereba Guirassy, Ganago coupe parfaitement de la tête, mais encore une fois Penders sort l’arrêt qu’il faut et repousse le ballon sur le poteau. En toute fin de match, et alors qu’on se dirige vers un nul logique, Julio Enciso est à la baguette. Si le coup franc du Paraguayen est repoussé par Lopes, auteur d’un sauvetage dans la foulée, Panichelli marque le but du chaos et anéantit les espoirs nantais (2-3, 90e+2). Le calice jusqu’à la lie. Avec ce succès, Strasbourg revient à six points de Monaco et d’une qualification pour la Ligue Conférence. Les Nantais, eux, ont de quoi être terriblement frustrés. Les hommes de Vahid Halilhodžić restent à cinq longueurs d’Auxerre, 16e et barragiste.

Abline redonne le sourire à Nantes