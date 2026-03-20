La drôle de demande de Coach Vahid aux supporters de Nantes

Pas de pitié. Malgré deux semaines sans match de Ligue 1, les Nantais ne chôment pas pour espérer se maintenir, aujourd’hui 17e à deux points du barragiste auxerrois. Depuis l’arrivée de Vahid Halilhodžić sur le banc du FCN, plus question que les Canaris se fassent plumer.

Pas de victoire, pas de pitié

Si le tacticien cloue le bec de beaucoup avec ses méthodes tranchantes, il s’illustre aussi par ses discours clivants. Et ce vendredi matin à l’entraînement à deux jours du choc contre Strasbourg, le coach bosnien n’a pas manqué son tir.

Discours du coach Vahid, en ce jour d’entraînement du @FCNantes pic.twitter.com/wxCuBCwB9k — Vaker #KitaOut (@Vaker_FR) March 20, 2026

« Je suis venu pour essayer de sauver la situation catastrophique dans laquelle on est, avoue-t-il en s’adressant aux supporters. On a beaucoup travaillé. […] Vous êtes déçus, on l’est tous malheureusement. On bosse pour l’avenir du FC Nantes. Ils ont bien travaillé et j’attends une réponse dimanche soir. Il reste encore huit grands exploits à faire. S’ils le méritent, il faut applaudir, mais s’ils sont mauvais et si ça ne va pas; sifflez. Merci pour votre soutien. »

Il va bientôt leur donner le droit de leur donner des tours de terrain en cas de défaite.

Halilhodžić envoie trois pros en réserve