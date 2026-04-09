Coach Vahid : « J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer du FC Nantes »

C’est pas bientôt fini, ce cirque ? Alors que le FC Nantes tente tant bien que mal de se maintenir en Ligue 1, Vahid Halilhodžić n’aime pas les railleries pouvant être proférées au sujet de son équipe. On connaît bien le caractère du bonhomme qui n’a pas manqué de rappeler ses exigences à deux jours d’un déplacement décisif sur la pelouse de l’AJ Auxerre : « J’irai jusqu’au bout car c’est l’image du club qui est en jeu. On ne peut pas la dégrader et la bafouer. Je serai exigeant jusqu’au bout, même si on va en Ligue 2. J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer de cette équipe. J’ai honte que Nantes en soit là et je fais tout mon possible pour changer les choses. »

Rire c’est bien, gagner c’est mieux

De retour sur le banc du FC Nantes avec le costume de sauveur depuis le 10 mars dernier, l’ancien sélectionneur de l’Algérie a déployé ses bonnes vieilles méthodes pour secouer les puces des Canaris. Le FCN pointe à l’avant-dernière place du classement à 5 points du barragiste auxerrois.

« J’irai jusqu’au bout, raconte le Bosnien. On est professionnel. Je ne vais pas partir en vacances, c’est sûr et certain. J’ai une obligation vis-à-vis de Nantes. Je ne laisserai personne se moquer du club. Et si certains ne le respectent pas, ils ne seront pas dans le groupe. […] De temps en temps, je les taquine un peu. Ils sont gentils, mais là, j’ai besoin de guerriers. Pour jouer au golf, c’est super. Mais là, on a besoin de guerriers. »

Toujours une histoire de club.

Waldemar Kita a sorti le chéquier pour renflouer le FC Nantes