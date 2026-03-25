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Après des insultes, la maire de Poissy porte plainte contre un dirigeant du FC Versailles

EL
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Après des insultes, la maire de Poissy porte plainte contre un dirigeant du FC Versailles

Dallas dans les Yvelines. Le second tour des municipales de 2026 était particulièrement tendu à Poissy. Après la réélection de Sandrine Berno Dos Santos, celle-ci affirme avoir été insultée par Kentin Olive, fils de Karl Olive, son opposant battu. « Regarde-moi bien, sale pute. Tu vas voir ce qui va t’arriver ! », lui aurait-il lancé, dans un contexte houleux où l’ancien maire a aussi été ciblé par des militants.

Il a présenté ses excuses via un communiqué

D’après Le Parisien, l’élue a porté plainte contre Kentin Olive, actuel directeur commercial du FC Versailles et ancien directeur général de l’AS Poissy. Ce dernier a transmis un communiqué au média local, dans lequel il a tenu à transmettre ses excuses à la maire et ses proches, ainsi qu’au club.

« Face aux insultes répétées dont mon père et surtout notre famille ont fait l’objet, durant plusieurs semaines, j’ai fini par perdre mon sang-froid et tenu des propos, que je regrette profondément, vis-à-vis de Madame Sandrine Berno Dos Santos », indique-t-il, ajoutant qu’il se réserve le droit de saisir la justice en cas de dénonciations calomnieuses ou d’accusations mensongères.

Encore une polémique dans la saison du FC Versailles.

On a suivi l’étrange derby entre Oxford et Cambridge

EL

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