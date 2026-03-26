Sans match officiel depuis 7 ans, un pays fait son retour pour les qualifications à la CAN

La dictature contre la monarchie. Après sept ans sans participer à un match officiel, l’Érythrée était de retour sur la planète football ce mercredi soir contre l’Eswatini. Rappelons que le dirigeant du pays de la Corne, Isaias Afwerki, surnommé « le Kim Jong-un africain », avait fait pression sur la Fédération érythréenne de football pour qu’elle se retire des éliminatoires de la CAN 2023 et de la Coupe du monde 2026. La raison de ce choix stupide : la peur que certains internationaux profitent des déplacements sur le continent pour fuir le pays et demander l’asile politique ailleurs.

Retour gagnant

À cause de cette décision, les Red Sea Camels n’avaient plus joué de match officiel depuis une finale de la 2019 CECAFA Cup, une compétition réservée aux pays d’Afrique centrale et de l’Est, perdue contre l’Ouganda 3-0. Sept ans après, l’équipe a à nouveau le droit de taper le ballon pour les qualifications de la CAN 2027.

Sur la pelouse du terrain neutre de Meknès au Maroc, l’Értyhrée a donc rejoué un match officiel. Au menu : un choc entre régimes autoritaires face à l’Eswatini, monarchie tout aussi folle que certains avaient découvert dans cet épisode banger de L’Effet papillon. À ce jeu-là, les Érythréens se sont imposés 2-0 grâce aux buts d’Ablelom Teklezgi et d’Ali Sulieman.

Belle rédemption.

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